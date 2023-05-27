Mash: ВСУ обстреливают Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ ведут массированный обстрел города Шебекино Белгородской области. По данным канала, один из снарядов упал рядом с ледовым дворцом. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

По информации канала, пострадали несколько человек. В местных пабликах также появились сообщения об обстрелах.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные вновь обстреляли Шебекинский район. В результате атаки повреждены частные дома, уличный газопровод, а также пострадал мужчина, который получил ранения головы и правой ноги.

По его словам, в Шебекино осколками снарядов также повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Кроме того, в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи в селе Безлюдовка. Без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка.

Ранее сообщалось, что украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Также под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.