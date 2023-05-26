Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские военные вновь обстреляли Шебекинский район. В результате атаки повреждены частные дома, уличный газопровод, а также пострадал мужчина, который получил ранения головы и правой ноги.

Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги, — написал Гладков.

По его словам, в Шебекино осколками снарядов также повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Кроме того, в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи в селе Безлюдовка. Без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка.

Ранее сообщалось, что украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Также под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.