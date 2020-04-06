Беглов оценил отставание Петербурга от Москвы по COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d82ba4a-780c-11ea-97bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург отстаёт от Москвы примерно на три недели по темпам распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днём. У нас есть ещё какое-то время, чтобы к этому подготовиться, — приводит слова политика РИА Новости.

Чиновник добавил, что в городе планируют развернуть 12 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19. По данным оперативного штаба, в Петербурге выявлено 226 случаев коронавируса к 6 апреля. За минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев. Выписаны 32 человека, трое скончались.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 1,2 млн инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры, принятые в России против коронавируса. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что подготовка российской системы здравоохранения идёт полным ходом.