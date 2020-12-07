Беглов не исключил перевод школьников на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/cd4a3ab0-38af-11eb-bf79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащиеся средних и старших классов школ Санкт-Петербурга могут быть переведены на дистанционное обучение из-за эпидемиологической обстановки в городе. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьёзности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключён, — заявил глава города в эфире «Радио Россия — Санкт-Петербург».

Он добавил, что также обсуждается вариант продления зимних каникул для учащихся 5-х и 11-х классов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Беглов заявил, что в городе может быть введён полный локдаун из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом. Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса», который бы обернулся для тысячи горожан госпитализацией. Беглов подчеркнул, что врачи работают на пределе эффективности, а поликлиники на максимальной мощности.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 28 142 новых случая коронавирусной инфекции, излечились 18 850 пациентов, скончались 457 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 2 488 912 россиян, излечились 1 956 588, умерли 43 597 человек.

Наибольшее число умерших за последние сутки было зарегистрировано в Москве (76 человек), Подмосковье (31 человек), Санкт-Петербурге (31 человек), Воронежской и Ростовской областях (по 21 человеку), Ульяновской области (21 человек) и Пермском крае (19 человек).