Беглов назвал дату открытия городских парков и кафе в Петербурге

https://static.news.ru/photo/cbc19f5c-b70f-11ea-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летние веранды, кафе и парки вновь откроются в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление правительства внёс губернатор региона Александр Беглов.

В документе говорится о снятии запретов на посещение парков, садов, скверов, спортивных и детских площадок, кроме аттракционов, с 28 июня. Посещать зоологические парки площадью больше 5 га можно будет с 29 июня. В этот день откроются салоны маникюра и педикюра. Парки, скверы, детские и спортивные площадки будут ежедневно дезинфицироваться.

Также с 29 июня жители города смогут посещать веранды и сезонные летние кафе. Их работа будет разрешена после получения уникального QR-кода. Его будут выдавать при выполнении стандарта безопасной деятельности. Заведение должно находиться за пределами парка, сада или сквера, работники будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а клиентов рассаживать с соблюдением социальной дистанции в полтора метра.

Кроме того, будет разрешена торжественная регистрация брака, но при соблюдении стандарта безопасной деятельности: помещение должно проветриваться и проходить санитарную обработку после каждой церемонии. Одновременно в зале бракосочетания могут находиться не более десяти человек.

Заработают детские сады с группами до 12 детей, можно будет предоставлять социально-психологические и социально-педагогические услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий.

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