Беглов наградит медиков, спасших пациентов при пожаре в больнице

https://static.news.ru/photo/29b10b2c-9472-11ea-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия удалось избежать благодаря профессионализму и героизму медперсонала отделения реанимации. Он поздравил медсестёр с профессиональным праздником и пообещал, что все отличившиеся на пожаре медики будут представлены к наградам.

Так случилось, что именно в этот день медицинским сёстрам больницы Святого великомученика Георгия пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм, — написал Беглов «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в Петербурге в настоящее время работают более 40 тыс. медицинских сестёр. Он поблагодарил их «за ежедневный подвиг», «за служение в тяжелейших условиях» и пожелал здоровья, сил и личного благополучия.

Как писал NEWS.ru, Беглов назвал возгорание аппарата ИВЛ предварительной причиной пожара в больнице, унёсшего жизни пяти пациентов. По его словам, произошло короткое замыкание электрооборудования. Очаг возгорания находился в отделении реанимации медучреждения. Пациент больницы поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара. По словам мужчины, персонал сработал чётко, организованно и «выше всяких похвал».