Беглов допустил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга могут усилить ограничительные меры, введённые в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России».
Он
На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения, — подчеркнул чиновник.
В настоящее время в общественных местах и на транспорте Петербурга действует масочный режим.
Ранее стало известно, что власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за распространения инфекции. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Сейчас в городе свободно 585 коек (из 5248) для пациентов с коронавирусной инфекцией. По распоряжению властей вновь открывают дополнительные 459 коек.