Беглов допустил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге

https://static.news.ru/photo/a5ba09be-b756-11eb-b465-96000091f725_660.jpg Александр Беглов Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга могут усилить ограничительные меры, введённые в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России».

Он отметил , что поводом для новых ограничений станет рост числа заразившихся смертоносной инфекцией и количество госпитализаций.

На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения, — подчеркнул чиновник.

В настоящее время в общественных местах и на транспорте Петербурга действует масочный режим.

Ранее стало известно, что власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за распространения инфекции. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Сейчас в городе свободно 585 коек (из 5248) для пациентов с коронавирусной инфекцией. По распоряжению властей вновь открывают дополнительные 459 коек.