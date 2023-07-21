Baza: три беспилотника пытались ударить по военному аэродрому в Крыму

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что днем 20 июля три беспилотника самолетного типа попытались атаковать военный аэродром в Крыму. По информации канала, российским силам удалось предотвратить удары, пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Baza, самолетные дроны были замечены в районе военного аэродрома в поселке Гвардейское в Крыму. В публикации говорится, что два дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, еще один посажен при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в центральной части полуострова был сбит беспилотник ВСУ. Он добавил, что пострадавших нет, и призвал крымчан сохранять спокойствие.

До этого в крымском поселке Раздольное ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника. В результате удара погибла девочка-подросток. Как стало известно, школьница ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Она проходила мимо здания магазина, когда в него ударил беспилотник. Школьницу доставили в больницу без сознания и признаков дыхания, она скончалась на операционном столе.