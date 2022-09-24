Baza: в Канске подожгли военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Канск Красноярского края в ночь на 24 сентября подожгли военкомат. Пожар в здании был вскоре потушен, никто при этом не пострадал, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел примерно в час ночи по местному времени. Неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в окно на первом этаже военкомата, расположенного на улице Коростелева.

Возгорание было потушено через 20 минут. В кабинете, куда попал «коктейль Молотова», сгорела часть мебели. Люди и документы не пострадали. На месте происшествия работает полиция.

Накануне похожие случаи имели место в Амурской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае и на Алтае. Днем ранее стало известно о пожаре в военкомате Нижнего Новгорода. С 24 февраля по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Предполагается, что так радикалы протестуют против военной операции на Украине.