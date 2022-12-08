Baza: трое военнослужащих дезертировали из части в Астраханской области

Фото: Евгения Смоленская/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что из части, находящейся в Астраханской области, самовольно ушли трое военнослужащих. По информации канала, дезертирами считают мужчин с именами Артур, Семен и Степан, их возраст — 31 год, 34 года и 40 лет. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Baza сообщает, что мужчины оставили часть 7 декабря и отправились в неизвестном направлении, сейчас военнослужащих разыскивают и в соседних регионах, в том числе в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

Ранее Следственный комитет России по Ростовской области опубликовал видео с задержанным дезертиром из Новошахтинска Павлом Николиным, напавшим на местных сотрудников полиции. В ведомстве уточнили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РФ.

Преступник стрелял по полицейским, один из них был ранен. Мужчину разыскивали около суток: город был перекрыт, движение транспорта остановлено. 7 декабря злоумышленника задержали на заброшенном складе в Ростовской области.