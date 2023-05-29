Baza: пять детей чиновников и бизнесменов пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сразу пять детей высокопоставленных чиновников и предпринимателей пострадали в ДТП в Подмосковье. По информации канала, все они перевернулись на автомобиле BMW рано утром 29 мая в районе села Петрово-Дальнее. Официально эта информация не подтверждена,

По данным Baza, в машине находились пять человек: двое парней и три девушки. Канал утверждает, что среди них были сын первого заместителя главы СК РФ Александра Бастрыкина Эдуарда Кабурнеева Лавр Кабурнеев, дочь министра развития Дальнего Востока Алексея Чекункова по имени Алина, дочь начальника Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Валерия Войнова Дарья, сын основателя сети клиник «Доктор Мартин» Мартироса Саркисяна Андрей Саркисян, а также дочь бизнесмена Искандера Махмудова Анастасия.

Согласно информации Baza, водитель и пассажиры получили разные травмы, почти у всех диагностированы травмы головы и сотрясения мозга. При этом у Кабурнеева и Войновой диагностированы переломы плеча.

Ранее в подмосковных Мытищах произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщали СМИ. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу и сбивший несколько легковых авто, стоявших на светофоре.