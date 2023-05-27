Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Мытищах

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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в подмосковных Мытищах, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и въехал в несколько легковых авто, ожидавших разрешающего сигнала светофора. На сайте управления МЧС сообщается, что столкновение произошло на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира.

В 07:55 поступило сообщение о ДТП в городском округе Мытищи, на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, — говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным ТАСС, из четверых пострадавших госпитализация потребовалась только одному человеку. Троим помощь была оказана на месте. Они продолжат амбулаторное лечение.

Ранее два автомобиля столкнулись на 94-м километре МКАД на повороте к Ярославскому шоссе. Иномарка пересекла сплошную линию и влетела под бампер двигающегося позади автомобиля. Последний в результате столкновения перевернулся на крышу.