На МКАД иномарка перевернула на крышу авто с соседней полосы

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Два автомобиля столкнулись на 94-м километре МКАД на повороте к Ярославскому шоссе, сообщает оперативный Telegram-канал департамента транспорта Москвы. На опубликованном видео можно заметить, как иномарка пересекает сплошную линию и влетает под бампер двигающегося позади автомобиля. Последний в результате столкновения переворачивается на крышу.

На внешней стороне 94-го км МКАД (в районе развязки с Ярославским шоссе) столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города, — сообщает дептранс.

ДТП не повлияло на загруженность движения ни на одной из полос. Информации о пострадавших нет.

20 мая на юго-востоке Москвы грузовик снес легковой автомобиль, остановившийся у обочины, чтобы высадить пассажира. На опубликованных кадрах видно, что пассажир успевает покинуть салон, и в следующую секунду за ним происходит столкновение. Легковой автомобиль полностью выгорел после аварии.

Утром 20 мая в Москве на 87-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Временно было затруднено движение на дорожном участке вдоль района Бибирево.