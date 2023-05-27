Baza: полицейского ранило при атаке беспилотников на Краснодар

Фото: Елена Задворная/ТАСС

Telegram-канал Baza сообщает, что при атаке беспилотников на Краснодар в ночь на 26 мая пострадал 53-летний инспектор ДПС Николай Полищук. По информации канала, после взрыва мужчина получил баротравму уха. Его отправили домой на амбулаторное лечение. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, сотрудник ДПС в ночь на 26 мая был на дежурстве на пересечении Морской и Аэродромной улиц в Краснодаре. В публикации говорится, что после взрыв он почувствовал сильную боль в ухе, однако за помощью врачей он обратился лишь под вечер. Тогда у него и выявили баротравму уха.

Ранее Baza опубликовала несколько видеозаписей с взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. Очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на звук летящего беспилотного летательного аппарата.

Позже оперативный штаб подтвердил взрывы. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной взрыва на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Он уточнил, что в результате происшествия повреждены здания, однако ущерб жизнеобеспечивающей инфраструктуре не нанесен, жертв нет.