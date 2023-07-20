Барнаулец разбил голову девушке бутылкой за отказ в интиме

Посетитель караоке-клуба «Черника» в Барнауле разбил девушке голову бутылкой из-за того, что та отказала ему в интиме. Как рассказала пострадавшая «Газете.Ru», в тот день она практически не пила и отдыхала вместе с друзьями. Неизвестный мужчина сначала общался с ней, а затем предложил интим. После отказа пострадавшая вновь вернулась к друзьям. Когда она пела в караоке, незнакомец подошел со спины и разбил стеклянную бутылку из-под пива об голову девушки.

Мы уходим петь песни, все фиксировали на видео, потому что так мы проводим свой досуг. И в момент припева он целенаправленно заходит в помещение и со всего размаху ударяет меня по голове. В этот момент я не поняла, что случилось, подумала, что что-то упало, — рассказала пострадавшая.

Девушка отмечает, что она не грубила незнакомцу и не вступала ни с кем в конфликт. Кроме того, сотрудники заведения не оказали ей первую помощь и постарались скрыть следы произошедшего до приезда полиции: они убрали кровь с пола, как только девушка вышла на улицу. Пострадавшая уточнила, что ее подруга снимала все на камеру. Действия полицейских тоже вызвали у друзей вопросы. Пострадавшая поделилась с изданием, что они посмеялись над ситуацией и не записали показания друзей. У девушки они узнали только имя, фамилию, отчество и дату рождения.

Моя подруга чуть ли не умоляла взять показания у свидетеля, то есть у моего друга, который задержал нападавшего на улице. Когда он говорил, сотрудник даже ничего не записывал. То есть они очень плохо выполняли свою работу и впоследствии мы написали на них жалобу, — пояснила пострадавшая.

По словам девушки, задержанного мужчину отпустили из участка через три часа после произошедшего. Пострадавшая опасается, что дело не получит продолжения: она приехала в Барнаул, чтобы отметить день рождения, и может не дождаться результатов медицинской экспертизы.

Полиция Волгограда ранее задержала трех мужчин по подозрению в избиении 19-летней девушки. По предварительным данным, в потерпевшую стреляли из пистолета и били по голове битой ради сотового телефона и девяти тысяч рублей.