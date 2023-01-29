Автор цветных голубей в Омске ответила мэру, увидевшего в них «ЛГБТ-вектор»

Фото: admomsk.ru

Художница Юлия Ковалевская, ставшая автором скульптуры цветных голубей в Омске, назвала неожиданной реакцию мэра города Сергея Шелеста, усмотревшего в них «вектор на ЛГБТ». В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» она отметила, что в данный момент местные дизайнеры ищут другую цветовую гамму, которая устроит градоначальника, «смущенного» радужным цветом птиц.

По словам художницы, в скульптуру не вкладывалось ЛГБТ-подтекста. Кроме того, она подчеркнула, что цвета голубей не совпадают с радужной палитрой.

Вообще туда (в скульптуру. — NEWS.ru) не вкладывалось таких смыслов, для нас это было неожиданностью. У нас летом эти голуби были представлены на выставке. В центре города в течение почти недели они стояли, и мы не услышали ни одной претензии. Цвета не совпадают с радугой, их больше, и не имеют к этому никакого отношения, — отметила Ковалевская.

Ранее во время обсуждения «голубиного» проекта Шелест усмотрел в скульптуре «вектор в части ЛГБТ», заявив, что он не собирается становится мэром, пропагандирующим нестандартные отношения.

10 января в России возбудили первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Дело было заведено в отношении книжного издательства Popcorn books.