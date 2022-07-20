Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае

Фото: Shutterstock

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае, передает РЕН ТВ. ДТП произошло днем 20 июля в Солонешенском районе края. По информации канала, в салоне находились 33 ребенка и один взрослый. Подробности инцидента выясняются.

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае. По нашим данным, в салоне находились 33 ребенка и один взрослый, — сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четверым детям, кроме того, травмы получил водитель автобуса.

19 июля в Москве в районе 22-го км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что, по предварительной информации, водитель цельнометаллического фургона остановился для устранения поломки в четвертой полосе движения. Две машины, совершая объезд, столкнулись с ним, водитель от полученных травм скончался. В результате аварии перекрыли три полосы движения.