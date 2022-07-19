Один человек погиб в ДТП с участием семи автомобилей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе 22-го км МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы.

В районе 22-го километра внутренний стороны МКАД произошло столкновение трех автомобилей, один после ДТП загорелся. В дальнейшем в них въехали еще четыре автомобиля, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что, по предварительным данным, водитель цельнометаллического фургона остановился для устранения поломки в четвертой полосе движения. Две машины, совершая объезд, столкнулись с ним, водитель от полученных травм скончался. В результате аварии перекрыли три полосы движения.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 38-го км МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись несколько автомобилей. У двигавшегося в крайней правой полосе автомобиля ВАЗ 2114 оторвалось колесо, что и стало причиной аварии. Всего участниками ДТП стали девять автомобилей.