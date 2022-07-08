На МКАД произошла массовая авария

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

На внешней стороне 38-го км МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. На месте работают оперативные службы.

Движение затруднено, для проезда свободны две полосы, — сказано в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале столичной ГИБДД, у двигавшегося в крайней правой полосе автомобиля ВАЗ 2114 оторвалось колесо, что и стало причиной аварии. В ДТП попали девять автомобилей, по предварительным данным ведомства, пострадавших нет. Водителей просят выбирать пути объезда.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает о трех пострадавших. Также известно, что от удара перевернулись два автомобиля.

19 июня на внешней стороне пятого километра МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе грузовик с песком въехал в разделитель, после чего перевернулся. Известно, что водитель самосвала в результате ДТП погиб. Движение как по внешней, так и по внутренней стороне кольца оказалось затруднено.