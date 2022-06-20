Автобус насмерть сбил ребёнка на «зебре» в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» в посёлке Развилка Ленинского района Московской области. Водитель скрылся с места происшествия, пишет «МВД Медиа».

Вскоре шофёра задержала полиция, на него заведено уголовное дело.

Следователем Следственного Управления УМВД по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, в отношении мужчины 1981 года рождения, — приводит слова официального представителя МВД Ирины Волк издание.

Днём ранее автобус со студентами Кубанского государственного университета попал в массовое ДТП в Апшеронском районе Краснодарского края. В результате аварии 11 человек пострадали. Отмечается, что у автобуса отказали тормоза, из-за чего он съехал с дороги и врезался в дерево, по пути зацепив четыре припаркованных автомобиля.

Ранее сообщалось, что в 30 км от Феодосии, автобус с группой «Земляне», певицей Еленой Север, группой «СПБ!» и другими артистами попал в ДТП. Музыканты возвращались с концерта в Херсоне, посвящённого Дню России. На плохо освещенной трассе едва не произошло столкновение с фурой.