Авиация РФ поразила восемь опорных пунктов ВСУ Российская авиация поразила восемь опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что авиацией на Краснолиманском направлении уничтожены восемь опорных пунктов украинских войск. Всего нанесено ударов по почти 170 целям, отметил офицер в беседе с РИА Новости.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам националистов, — рассказал Савчук.

Он добавил, что комплексами ПВО сбиты реактивные снаряды типа HIMARS и беспилотник противника. Также на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества были вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Это удалось разведке «Центра». По ним ударили артиллерия и штурмовая авиация. Противник понес потери в личном составе, уточнил начальник пресс-центра.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении в качестве психологического воздействия на российскую армию. Такое новое оружие не помогает ВСУ, поскольку российские военнослужащие продолжают заниматься своими задачами, подчеркнул полковник в отставке.