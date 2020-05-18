АТОР предложила субсидировать внутренний туризм после отмены карантина

https://static.news.ru/photo/8540b5e6-9904-11ea-8c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shapran/Russian Look

Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с просьбой облегчить туристические поездки по стране после отмены региональных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

По мнению АТОР, властям нужно проработать меры информирования граждан о возобновлении транспортных перевозок по туристическим маршрутам, открытии курортов, а также разработать правила посещения регионов, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.

Кроме того, предлагаются меры по снижению себестоимости услуг в сфере туризма с целью обеспечения доступности: субсидирование транспортной составляющей и компенсация коммунальных расходов объектов размещения, — цитирует РИА Новости обращение АТОР.

Ассоциация призвала проработать план действий до 1 июня, чтобы «не допустить несимметричной концентрации туристов в одном регионе», когда ограничения отменят.

Как писал NEWS.ru, ограничения и режим нерабочих дней начали действовать в России в конце марта, когда в стране ускорилось распространение COVID-19. С 12 мая президент Владимир Путин разрешил регионам ослаблять ограничения, но многие субъекты сохранили требования по самоизоляции до конца месяца.