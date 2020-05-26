Архангельская область и НАО создадут общую программу соцэкономразвития

https://static.news.ru/photo/00f6868c-9f60-11ea-8c22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены подготовить общую программу социально-экономического развития.

Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, программа будет предполагать экономическую интеграцию и совместное развитие двух регионов в социальной и экономической сферах.

Мы в настоящее время приступаем вместе с министерством к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий, — заявил он по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного.

Цыбульский также выразил надежду, что в ближайшее время можно будет увидеть «положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что серия одиночных пикетов и протестный автопробег прошли 23 мая в Нарьян-Маре. Активисты потребовали от властей отказаться от слияния Ненецкого автономного округа с Архангельской областью.