Архангельская область и НАО создадут общую программу соцэкономразвития

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены подготовить общую программу социально-экономического развития.
Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, программа будет предполагать экономическую интеграцию и совместное развитие двух регионов в социальной и экономической сферах.
Мы в настоящее время приступаем вместе с министерством к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий, — заявил он по итогам совещания с участием врио главы НАО Юрия Бездудного.
Цыбульский также выразил надежду, что в ближайшее время можно будет увидеть «положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что серия одиночных пикетов и протестный автопробег прошли 23 мая в Нарьян-Маре. Активисты потребовали от властей отказаться от слияния Ненецкого автономного округа с Архангельской областью.
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