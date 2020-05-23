Пикеты против слияния с Архангельской областью прошли в НАО

https://static.news.ru/photo/86518b44-9d2e-11ea-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/okrugnao

Серия одиночных пикетов и протестный автопробег прошли 23 мая в Нарьян-Маре. Активисты потребовали от властей отказаться от слияния Ненецкого автономного округа с Архангельской областью.

По информации Znak.com, протестующие назвали свои действия стихийными. Недовольные запуском процесса объединения жители Нарьян-Мара встали с плакатами на улицах ненецкой столицы.

Изначально молодой человек выходил на пикеты, его фотографии по соцсетям разошлись. Подумала, как-то стыдно, что молодой парень нас отстаивает. Я сама стала выходить на пикеты, потом остальные подтянулись, — заявила в комментарии изданию активистка Виктория Боброва.

Участница протестов отметила, что полицейские наблюдали за акцией со стороны и лишь иногда подходили к пикетчикам, чтобы напомнить о правилах социального дистанцирования.

Как писал NEWS.ru, 14 мая руководители двух регионов подписали меморандум о намерении объединить территории, создав группу по организации референдума.

Ненецкий автономный округ с 1993 года является полноправным субъектом РФ, но одновременно с этим с 1994-го ассоциирован с Архангельской областью. НАО — один из самых слабозаселённых регионов России, но при этом и один из наиболее богатых по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения.