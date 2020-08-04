Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США

https://static.news.ru/photo/954c4e88-d666-11ea-973a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, посвящённый разгону в США маршей протеста с участием активистов движения Black Lives Matter.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитников, полиция США прибегала к неоправданному насилию при разгоне акций протеста.

Излишнее и неадекватное применение силы со стороны сотрудников полиции демонстрирует систематический расизм и безнаказанность, против которых выступали участники акций, — говорится в докладе.

Отмечается, что с 26 мая по 5 июня в США было зафиксировано шесть эпизодов применения полицией резиновых дубинок, 13 эпизодов применения оружия кинетического действия (например, резиновые пули). Но больше всего правозащитников возмутило использование для подавления мирных протестов слезоточивого газа. По их мнению, во время пандемии коронавируса применение этого средства недопустимо, поскольку повышается вероятность поражения дыхательных путей. При этом полиция применяла его более 100 раз.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён.

Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Как писал NEWS.ru, ранее во время протестов в Портленде один человек получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.