Алиханов рассказал о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград Алиханов: рекомендации ЕК сняли 80% ограничений по транзиту в Калининград

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Рекомендации Еврокомиссии сняли значительный объем ограничений по транзиту грузов в Калининградскую область, свыше 80%. Однако решение по данному вопросу еще не полное, заявил глава региона Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

Работа еще потребуется, автомобильный транзит подсанкционных товаров все еще не разрешен, — отметил губернатор.

Он уточнил, что объем автомобильного транзита, который пока остается под запретом, составляет порядка 500–700 тысяч тонн в год.

Накануне Еврокомиссия опубликовала инструкцию для членов ЕС по транзиту товаров из России. Согласно ей, доставка грузов, попавших под санкции, в Калининградскую область возможна через территорию Литвы по железной дороге. В то же время для этого запрещается использовать автобаны. При этом Евросоюз и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены «блокады» Калининграда.

Ранее пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков подчеркнул, что регион устроит только полное возобновление поставок товаров, которые попали в санкционные списки.