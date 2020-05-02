Аксёнов рассказал про схему нелегального въезда в Крым

https://static.news.ru/photo/9478af4c-8c6a-11ea-8571-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал полицейских разобраться со схемой нелегального въезда на полуостров жителей других регионов. По его словам, участились случаи, когда желающих попасть в Крым россиян подвозят к мосту на автомобилях с краснодарскими номерами и пересаживают их в автомобили с крымскими номерами.

В СМИ и на общественных ресурсах различные схемы проезда в Крым публикуют. Машина с Краснодара подъезжает — подвозит, наши подъезжают, забирают. Народ придумывать способ обхода запретов умеет, — цитирует КрымИнформ Аксёнова.

На заседании оперативного штаба замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин рассказал, что граждане пытаются давать взятки полицейским, чтобы попасть на полуостров. Один такой факт был задокументирован, по нему проводится доследственная проверка.

Как писал NEWS.ru, всех россиян, которые захотят провести майские праздники на Крымском полуострове, ждёт двухнедельный карантин в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Глава региона уточнил, что если турист сам не явится в обсерватор, то его, как и автомобиль, объявят в розыск. Если выяснится, что человек болен коронавирусом, будет возбуждено уголовное дело. Блокпост, на котором всем въезжающим измеряют температуру и собирают личные данные у всех желающих попасть на полуостров, установили на Крымском мосту 2 апреля