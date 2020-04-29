Всех приехавших в Крым на майские праздники отправят на карантин

https://static.news.ru/photo/b1ee0b10-8a00-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Всех россиян, которые захотят провести майские праздники на Крымском полуострове, ждёт двухнедельный карантин в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Глава региона уточнил, что если турист сам не явится в обсерватор, то его, как и автомобиль, объявят в розыск, передаёт Южная служба новостей.

В случае, если выяснится, что человек был заболевший, возбуждаем уголовное дело, — добавил Аксёнов.

Блокпост, на котором всем въезжающим измеряют температуру и собирают личные данные у всех желающих попасть на полуостров, установили на Крымском мосту 2 апреля.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерли 972 пациента, а справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, ранее в оперштабе сообщили, что в Краснодарском крае сейчас самая высокая летальность от коронавируса.