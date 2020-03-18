https://static.news.ru/photo/203e6094-68ee-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал образцом нравственной и справедливой политики решение Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году.

Это образец нравственной и справедливой политики. Только такая политика может быть по-настоящему успешной, — написал Аксёнов «Вконтакте».

Глава республики также поздравил крымчан с Днём воссоединения полуострова с Россией.

Как писал NEWS.ru, 16 марта в Крыму отметили шестую годовщину общекрымского референдума. Сергей Аксёнов тогда заявил, что на референдуме жители полуострова реализовали своё право на самоопределение «в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права». По его словам, в 2014 году главным «оружием» крымчан были «единство, любовь к свободе, стремление сохранить мир, отстоять духовные и нравственные ценности». Так он ответил «врагам» России и Крыма, которые считают, что голосование проходило «под дулами автоматов».