https://static.news.ru/photo/e3f6211e-676a-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что на референдуме жители полуострова реализовали своё право на самоопределение «в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права». 16 марта в Крыму отметили шестую годовщину общекрымского референдума.

Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии, — написал Аксёнов во «ВКонтакте».

По его словам, в 2014 году главным «оружием» крымчан были «единство, любовь к свободе, стремление сохранить мир, отстоять духовные и нравственные ценности». Так он ответил «врагам» России и Крыма, которые считают, что голосование проходило «под дулами автоматов».

Как передаёт «Интерфакс», празднование годовщины референдума началось в Симферополе с возложения цветов к памятнику Народному ополчению всех времён, а в центре Севастополя открылась фотовыставка достижений Крыма за шесть лет.

Как писал NEWS.ru, западные страны, игнорируя принципы международного права, продолжают использовать ошибочные тезисы об «оккупации» и «аннексии» Крыма. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. По его мнению, в пользу его слов говорит ряд аргументов. Главное, считает он, сначала на Украине был совершён антиконституционный государственный переворот, а потом уже в Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины, и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым. За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма. Он подчеркнул, что данный порядок действий в корне исключает аннексию и оккупацию.