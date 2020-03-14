https://static.news.ru/photo/1c8315d6-673f-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны, игнорируя принципы международного права, продолжают использовать ошибочные тезисы об «оккупации» и «аннексии» Крыма. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его мнению, в пользу его слов говорит ряд аргументов. Главное, считает он, сначала на Украине был совершён антиконституционный государственный переворот, сообщает РИА Новости.

В Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины, и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым. За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, — сказал Молохов.

Он подчеркнул, что данный порядок действий в корне исключает аннексию и оккупацию.

При этом есть пример Косово. Международный суд ООН в случае с этой территорией дал однозначный ответ, что одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления не нарушает какие-либо нормы международного права, заключил Молохов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Крыма рассказали: информация о массовой отмене брони в отелях — не более, чем фейк. Это вброс, так как операторы, наоборот, отмечают рост бронирования в пределах 10–15%. Министерство курортов и туризма полуострова в связи с этим сообщило, что постоянно держит связь с отельерами и будет оповещать людей обо всех изменениях. Многие санатории в Крыму действуют круглый год, а в этом году некоторые открылись на три месяца раньше, чем в 2019-м.