https://static.news.ru/photo/538efd9e-6715-11ea-b5ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские власти рассказала, что информация о массовой отмене брони в отелях — не более, чем фейк. Это вброс, так как операторы, наоборот, отмечают рост бронирования в пределах 10-15%.

Министерство курортов и туризма полуострова в связи с этим сообщило, что постоянно держит связь с отельерами и будет оповещать людей обо всех изменениях. Многие санатории в Крыму действуют круглый год, а в этом году некоторые открылись на три месяца раньше, чем в 2019, сообщает РИА Новости.

Объём бронирования не падает, а возрастает. Отдыхать в своей стране становится приоритетным, особенно, если речь идёт о семейном турне.

Но при всём этом в министерстве советуют с осторожностью относиться к прогнозам о предстоящем сезоне.

Все отели, музеи, объекты турпоказа, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура готовы и работают без всяких ограничений. Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда, — заявил министр по туризму Вадим Волченко.

Работающие на южном направлении туроператоры отмечают, что Крым стал самым востребованным местом отдыха, идёт период активного бронирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оснований вводить ограничения на проведение массовых мероприятий в Севастополе пока нет. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.