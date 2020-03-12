https://static.news.ru/photo/ef5df382-646e-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Михаил Развожаев Фото: sev.gov.ru

Оснований вводить ограничения на проведение массовых мероприятий в Севастополе пока нет. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.

Таким образом, по его словам, празднование шестой годовщины присоединения полуострова к России пока в силе.

В Севастополе в настоящий момент не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом. <...> На сегодня обстановка спокойная. Я рассчитываю, что ничего не изменится в ближайшее время, — приводит слова Развожаева РИА Новости.

Он заверил, что «ситуация полностью находится под контролем». За ситуацией в регионе следят специально созданный штаб и комиссия.

Ранее ряд российских регионов, в том числе Москва, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Среди прочих были отменены и фестивали «Крымская весна», посвящённые памятной дате, писал NEWS.ru.