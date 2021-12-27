Аксёнов рассказал о задержании бывшего вице-премьера Крыма Серова

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью ТАСС подтвердил задержание бывшего главы администрации Судака и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Владимира Серова. Ранее о задержании чиновника в Краснодаре сообщали СМИ полуострова со ссылкой на источники.

Аксёнова спросили о задержании двух бывших заместителей, Евгения Кабанова и Владимира Серова, а также о следствии над вице-премьером Крыма Олегом Казуриным в 2017 году.

Это разные истории и статьи другие, сейчас речь об экономических преступлениях, — сказал Аксёнов.

По словам главы Крыма, задержания чиновников полуострова связаны с «человеческим фактором» и желанием «быстро заработать».

К сожалению, с точки зрения престижа и финансовой обеспеченности работа чиновником далеко не самая привлекательная. Это очевидный факт. Зарплата, которую платят большинству должностных лиц, не соответствует уровню нагрузки и ответственности, — добавил Аксёнов.

Бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Владимира Серова задержали в Краснодаре. Ему удавалось скрываться от следствия несколько лет. В апреле 2019 года следствие разыскивало бывшего вице-премьера по «судакским делам». Они касались выделения земельного участка в курортной зоне Судака в тот период, когда Серов руководил администрацией этого города. В Крыму Серов занимал пост вице-премьера с июля 2017 года по март 2018 года.

С сентября по ноябрь 2021 года в Крыму ряд чиновников ушли в отставку. Под следствием находятся трое – это бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов, бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера Новосельская.