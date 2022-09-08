Аксенов предложил присоединить украинские земли без референдумов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Присоединение к России взятых под контроль территорий на юге Украины без референдумов является «логичным и обоснованным» в текущих условиях, посчитал глава Крыма Сергей Аксенов. По словам чиновника, на полуострове референдум проводился на законных основаниях, однако это легитимность процесса все равно «мало кто признал», пишет РИА Новости. Аксенов считает, что вопрос присоединения территорий зависит от «политической воли» высшего руководства РФ.

На мой взгляд, такой вариант (без голосования. — NEWS.ru) является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал..., — заявил Аксенов.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак посчитал, что провести референдумы в Донбассе и на подконтрольных ВС РФ территориях Украины было бы правильно 4 ноября. Политик связал свой выбор даты с тем, что в этот день в РФ отмечается День народного единства. По мнению Турчака, таким образом население упомянутых территорий станет частью русского мира.

До этого первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что большая часть жителей Донбасса, Херсона и Запорожья хочет присоединения к России. По его словам, проведение референдума абсолютно легитимно, и российская сторона с уважением отнесется к любому решению жителей этих земель.