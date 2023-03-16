Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России

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Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» предложил лишать гражданства тех, кто не поднимается, когда звучит гимн России. Он подчеркнул, что нужно гордиться и уважать страну, чувствовать себя частью великого российского народа.

Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства, — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов высказал мнение, что необходимо «законодательно обнулить» граждан, которые выступают против действий властей. Он предложил внести поправки в федеральное законодательство, за счет которых таких россиян можно будет лишать бизнеса.

Зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков отметил, что идея главы Крыма «обнулить» несогласных с действиями властей россиян носит дискриминационный характер. Он объяснил, что по Конституции РФ выселить человека из страны нельзя, а запрет на занятие бизнесом будет нарушать права.

До этого стало известно, что первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие агрессивно настроенным к России украинским собственникам, будут выставлены на аукцион в июне 2023 года. Аксенов подчеркнул, что в отношении граждан России такая процедура неприменима.