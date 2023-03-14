В Крыму пустят с молотка национализированное имущество украинцев Аксенов: первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие украинским собственникам, агрессивно настроенным по отношению к России, будут выставлены на аукцион в июне, сообщил в разговоре с РИА Новости глава полуострова Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может.

Задача — максимальное количество объектов надо продать в текущем году. <...> Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий — все в продажу. Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся, — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что решения о национализации имущества украинских собственников, поддерживающих «националистический киевский режим», принимаются коллегиально в соответствии с законодательством республики.

Аксенов затруднился назвать точное число объектов, подлежащих национализации, однако отметил, что их число растет.

Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. Может, будет две тысячи, я не знаю, сколько еще найдут, — пояснил он.

Ранее советник председателя Общественной палаты Крыма Денис Батурин заявил, что процесс изъятия украинского имущества начался с национализации частных предприятий, которые при этом выполняли инфраструктурные функции.