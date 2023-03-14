В Госдуме отреагировали на идею Аксенова «обнулить» россиян Депутат ГД Синельщиков назвал идею об «обнулении» россиян дискриминационной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея главы Крыма Сергея Аксенова «обнулить» несогласных с действиями властей россиян носит дискриминационный характер, считает первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Он объяснил НСН, что по Конституции РФ выселить человека из страны нельзя, а запрет на занятие бизнесом будет нарушать права.

Не представляю, что это за закон может быть. Человека из страны не выселишь по Конституции нашей, а запретить ему заниматься бизнесом — это небывалая дискриминация. Вряд ли такой закон найдет поддержку. Наверное, в отдельных случаях можно помешать вести бизнес, но придумать такой всеобъемлющий закон, который ставил бы рогатки всем подряд, конечно, невозможно, — пояснил парламентарий.

По словам Синельщикова, власти регионов могут в индивидуальном порядке помешать несогласному предпринимателю вести бизнес. Он пояснил при этом, что смешивать идеологию и предпринимательство нельзя. Парламентарий напомнил, что для нарушивших закон существует возможность привлечения к административной или уголовной ответственности.

У нас много людей, которые мыслят не так, как власти, их привлекают к ответственности, если они что-то не то говорят. В отдельных случаях, губернатор, если захочет, помешает какому-то бизнесмену, — заключил парламентарий.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что необходимо «законодательно обнулить» граждан, которые выступают против действий властей. Он предложил внести поправки в федеральное законодательство, за счет которых таких россиян можно будет лишать бизнеса.

Ранее стало известно, что первые национализированные в Крыму объекты, принадлежавшие агрессивно настроенным к России украинским собственникам, будут выставлены на аукцион в июне 2023 года. Аксенов подчеркнул, что в отношении граждан России такая процедура не применима.