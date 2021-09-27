Африканскую чуму свиней обнаружили на одном из предприятий «Мираторга»

Африканскую чуму свиней (АЧС) обнаружили на предприятии агрохолдинга «Мираторг» в Белгородской области, объявлен карантин, очаг ликивидуется по санитарным правилам. Об этом сообщили в региональном управлении Рoссельхознадзора.

Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория выявила генетический материал вируса АЧС в 30 пробах патoлогического материала животных.

Постановлением губернатора Белгородской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории ООО «Мирaторг-Белгород», площадка Бродок-2, хутор Долгий Бродок Корoчанского района, эта территория признана эпизоотическим очагом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в радиусе 5 км от его границ определена угрожаемая зона и в радиусе 10 км — зона наблюдения. В настоящее время там проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС в соответствии с ветеринарными правилами.

Ранее сообщалось, что распространение в России африканской чумы свиней может сказаться на экономике страны. Для людей это заболевание не опасно. Однако всех заражённых животных придётся уничтожать, а это может нанести огромный ущерб.