ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 03:17

Аэропорты трех столиц Северного Кавказа закрылись

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение принято для безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Грозный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее российские туристы, оплатившие туры в Венесуэлу, были вынужденно перенаправлены туроператором «Пегас Туристик» на Кубу из-за опасений перед возможными ударами США. Замена, произошедшая за несколько часов до вылета, вызвала массовое недовольство.

Также представитель Росавиации сообщил об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.

Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.

аэропорты
Северный Кавказ
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дедовщина, садизм и рабство: во что превратились ВСУ при Зеленском
Макрон поделился с Зеленским своими мыслями по поводу конфликта
«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS
Аэропорты трех столиц Северного Кавказа закрылись
Раскрыто, как мог погибнуть экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ
При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек
Telegram-канал SHOT сообщил, что над Энгельсом прогремели мощные взрывы
Косоглазие, слабоумие, геморрой: как смартфоны способны искалечить здоровье
В российском городе прозвучал сигнал тревоги
Мощное землетрясение произошло на Аляске
«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ
Саратовский аэропорт запретил все полеты
Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли
«Зенит» одержал победу над «Акроном»
Глава «Укрэнерго» озвучил сроки восстановления энергоснабжения
«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.