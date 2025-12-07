Аэропорты трех столиц Северного Кавказа закрылись

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение принято для безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Грозный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее российские туристы, оплатившие туры в Венесуэлу, были вынужденно перенаправлены туроператором «Пегас Туристик» на Кубу из-за опасений перед возможными ударами США. Замена, произошедшая за несколько часов до вылета, вызвала массовое недовольство.

Также представитель Росавиации сообщил об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.

Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.