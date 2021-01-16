Аэропорт в Сочи не принял два рейса из-за сильного ветра

https://static.news.ru/photo/f642247e-58bb-11eb-a955-fa163e074e61_660.jpg Фото: southairports/facebook.com

Сочинский аэропорт по причине сильного ветра отказал в посадке двум пассажирским самолётам. Воздушные суда были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Так, рейс «Аэрофлота» СУ1136 из Шереметьево был направлен в Ростов, а самолёт авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс из Новосибирска, вместо Сочи приземлился в Минеральных водах, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, накануне более 20 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах из-за сильного снегопада. Три рейса вылетели с опозданием из Внуково, в Домодедово задержались 11 бортов, а в Шереметьево три вылета были отменены и ещё четыре задержаны.

В канун Нового года в столице отменили или задержали более сотни авиарейсов. Причиной тому стал ледяной дождь. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.