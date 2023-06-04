Аэропорт Кемерово закрыли после изменения маршрута самолета из Сочи Аэропорт Кемерово закрыли до 05:00 5 июня из-за дефекта ВПП

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Аэропорт Кемерово

Международный аэропорт Кемерово закрыли из-за дефекта взлетно-посадочной полосы, что стало причиной вынужденной посадки в Новосибирске самолета из Сочи, сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В аэропорту Кемерово подтвердили NEWS.ru, что работа воздушной гавани приостановлена до 05:00 5 июня.

Предварительно установлено, что 4 июня 2023 года в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова, возникших вследствие погодных условий, самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Сочи — Кемерово, совершил посадку в аэропорту Новосибирска, — сообщила прокуратура.

В ведомстве указали, что по той же причине до 5 июня задерживается рейс авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Кемерово. Сотрудники прокуратуры проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров, в аэровокзалах организован выездной прием граждан. Также проводится проверка на предмет соблюдения требований безопасности при содержании объектов в аэропорту.

Ранее пенсионерка из Германии, летевшая домой после отдыха в Турции, по ошибке приземлилась в Москве. СМИ писали, что 79-летняя туристка при ожидании посадки в турецком аэропорту не услышала объявление об изменении терминала для подхода к трапу и впоследствии села на рейс в Россию. Теперь пассажирка намерена судиться с авиакомпанией Turkish Airlines.