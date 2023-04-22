11 человек пострадали после столкновения автобуса и машины в Башкирии

Фото: МЧС России

В Дюртюлинском районе Башкирии около села Новобиктово пассажирский автобус Peugeot столкнулся с автомобилем Mazda, сообщили в ГУ МЧС по региону. В результате ДТП, один человек погиб и 11 были доставлены в больницу. Причина ДТП устанавливается.

По уточненной информации, доставлены для осмотра в больницу 11 человек, из которых 10 человек с автобуса и 1 человек пассажир с иномарки, — сообщили в ведомстве.

17 апреля по меньшей мере восемь человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика на севере Санкт-Петербурга. Грузовик вылетел на полосу встречного движения, а затем на тротуар, перед этим протаранив несколько машин. Сообщалось, что столкнулись 11 автомобилей.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.

До этого в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.