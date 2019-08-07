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Межведомственная комиссия по оценке ущерба составит список нуждающихся в выплатах после пожара на военном складе боеприпасов под Ачинском до конца недели.

В настоящее время администрацией Ачинского района создано три комиссии по обследованию территорий с целью оценки ущерба территории, причинённых в результате ЧС, — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Члены комиссии проведут обходы в посёлках Ключи, Улуй, Чулымка, в деревне Малый Улуй и в селе Заворки.

Пожар и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа. Люди из ближайших населённых пунктов были эвакуированы. Всего пострадали 13 человек и один погиб. На территории Ачинского и Назаровского районов Красноярского края был введён режим ЧС.

Как ранее писал News.ru, межведомственная группа оценит ущерб от пожара до конца среды, 7 августа.