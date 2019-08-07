https://static.news.ru/photo/cffa6cba-b8f1-11e9-ace2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/adm-achinsk.ru

Межведомственная группа оценит ущерб от пожара на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае до конца среды, 7 августа.

По окончании сегодняшнего дня будет произведён свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления, — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее группа осмотрела населённые пункты, ближе всего расположенные к арсеналу.

Пожар и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа. Люди из ближайших населённых пунктов были эвакуированы. Всего пострадали 13 человек и один погиб. На территории Ачинского и Назаровского районов Красноярского края был введён режим ЧС.

Как писал News.ru, 289 человек, эвакуированных в связи со взрывами на военном складе боеприпасов под Ачинском, уехали домой на электропоезде из Красноярска. Из них 73 — дети.