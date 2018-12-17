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Врачи назвали имена пострадавших в Дзержинском

Подслушано в Дзержинском/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Дзержинской городской больницы назвали имена шести рабочих, которые пострадали при обрушении кровли железобетонного завода.

По данным спасателей, всего ранения получили 14 человек, однако только шестерым потребовалась госпитализация.

Среди доставленных в больницу оказались граждане Таджикистана Мохмад Содолаев и Махмадшариф Комолов, уроженец Калужской области Азиз Вахидов, выходец из Донецкой области Фёдор Евменов, москвич Роман Климанов и житель Дзержинского Дмитрий Щетинин.

У них диагностированы многочисленные переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясения, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что следователи назвали предварительную причину обрушения кровли железобетонного завода в городе Дзержинский в Московской области. По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, инцидент произошёл во время ремонтных работ. Крыша не выдержала тяжести утеплителя и блоков.


#врачи #завод #обрушение #Дзержинский
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