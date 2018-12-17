Врачи назвали имена пострадавших в Дзержинском

Сотрудники Дзержинской городской больницы назвали имена шести рабочих, которые пострадали при обрушении кровли железобетонного завода.
По данным спасателей, всего ранения получили 14 человек, однако только шестерым потребовалась госпитализация.
Среди доставленных в больницу оказались граждане Таджикистана Мохмад Содолаев и Махмадшариф Комолов, уроженец Калужской области Азиз Вахидов, выходец из Донецкой области Фёдор Евменов, москвич Роман Климанов и житель Дзержинского Дмитрий Щетинин.
У них диагностированы многочисленные переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясения, передаёт телеканал «360».
Ранее News.ru писал, что следователи назвали предварительную причину обрушения кровли железобетонного завода в городе Дзержинский в Московской области. По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, инцидент произошёл во время ремонтных работ. Крыша не выдержала тяжести утеплителя и блоков.