СК назвал причину обрушения кровли в Дзержинском

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Следователи назвали предварительную причину обрушения кровли железобетонного завода в городе Дзержинский в Московской области.

По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, инцидент произошёл во время ремонтных работ. Крыша не выдержала тяжести утеплителя и блоков.

«Трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше, при её обрушении погибли, четверо рабочих, которые были внутри, с различными травмами госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

После обрушения кровли в производственном помещении в г. Дзержинске возбуждено уголовное дело.



Следователи установили, что в здании проводились работы по утеплению крыши, которая под тяжестью людей и материалов обвалилась. Трое рабочих погибли. Четыре человека в больнице pic.twitter.com/oYhXaFSTXJ — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, ранее глава города Виталий Панаморенко сообщил, что обрушение кровли на местном заводе произошло из-за падения холодильника. По его словам, на территории работают все службы, которые выясняют точные причины.