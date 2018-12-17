USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

СК назвал причину обрушения кровли в Дзержинском

vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Следователи назвали предварительную причину обрушения кровли железобетонного завода в городе Дзержинский в Московской области.

По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, инцидент произошёл во время ремонтных работ. Крыша не выдержала тяжести утеплителя и блоков.

«Трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше, при её обрушении погибли, четверо рабочих, которые были внутри, с различными травмами госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как писал News.ru, ранее глава города Виталий Панаморенко сообщил, что обрушение кровли на местном заводе произошло из-за падения холодильника. По его словам, на территории работают все службы, которые выясняют точные причины.


#ск #обрушение #Дзержинский
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 11:29, 17 декабря 2018
Люди погибли при обрушении кровли в Дзержинском
происшествия 10:26, 17 декабря 2018
Здание частично обрушилось в Дзержинском
происшествия 10:12, 16 декабря 2018
Угроза обрушения дома после взрыва газа сохраняется в Вологде
Лента новостей
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
Другие новости
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
происшествия 15:06
Студентов из Гвинеи пытали во время задержания в РГГРУ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top