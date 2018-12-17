Глава Дзержинского сообщил причину обвала кровли

https://news.ru/storage/news/09e30eec29fea60bd334cbf747c94c07/63b0100d-1cc8-4adc-a1b3-980cb7285e40_850.jpg ГУ МЧС России по Московской области

Глава города Дзержинский Виталий Панаморенко сообщил, что обрушение кровли на местном заводе произошло из-за падения холодильника. По его словам, ситуация находится под контролем.

Он отметил, что на территории завода работают все службы, которые выясняют точные причины случившегося.

«Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить. Там МЧС работает, службы наши», — заявил он.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что началась доследственная проверка, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что спасатели достали из-под завалов на заводе в Дзержинском, где обрушилась крыша, пять человек. Они также подтвердили информацию о том, что трое из пострадавших скончались от полученных травм.