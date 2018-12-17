USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Глава Дзержинского сообщил причину обвала кровли

ГУ МЧС России по Московской области

происшествия [ версия для печати ]

Глава города Дзержинский Виталий Панаморенко сообщил, что обрушение кровли на местном заводе произошло из-за падения холодильника. По его словам, ситуация находится под контролем.

Он отметил, что на территории завода работают все службы, которые выясняют точные причины случившегося.

«Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить. Там МЧС работает, службы наши», — заявил он.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что началась доследственная проверка, передаёт телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что спасатели достали из-под завалов на заводе в Дзержинском, где обрушилась крыша, пять человек. Они также подтвердили информацию о том, что трое из пострадавших скончались от полученных травм.


#завод #обрушение #Дзержинск #панаморев
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 10:26, 17 декабря 2018
Здание частично обрушилось в Дзержинском
происшествия 05:20, 14 декабря 2018
Крупный пожар привёл к обрушению здания в Москве
Лента новостей
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
Другие новости
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top