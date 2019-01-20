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Туристки исчезли на севере Свердловской области

mchs.gov.ru/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели ищут двух туристок из Екатеринбурга, которые пропали в Карпинском городском округе.

По данным пресс-службы МЧС, женщины находились вместе с группой, которая направлялась в район горы Казанский Камень и не была зарегистрирована. Во время подъёма на вершину начался снегопад, ухудшивший видимость, в связи с чем путешественники решили спускаться вниз.

Двум мужчинам и одной женщине удалось добраться до базы, а две туристки отделились от группы и пропали.

В поисковой операции принимают участие 26 человек, также задействованы 11 единиц техники, в том числе пять снегоходов.

«Спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, плохая погода пока не даёт воспользоваться вертолётом Ми-8, базирующимся в аэропорту Кольцово.

Ранее News.ru писал, что стали известны подробности гибели российского туриста в итальянских Альпах. Тот разбился насмерть, упав с балкона отеля в Италии. Причиной стала неудачная шутка. Как сообщил директор гостиницы Никола Детторин, трагедия произошла всего через пять минут после заселения постояльцев. 


#туристы #мчс #ПОИСК #спасатели #Свердловскаяобласть #горы
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