Туристки исчезли на севере Свердловской области

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Спасатели ищут двух туристок из Екатеринбурга, которые пропали в Карпинском городском округе.

По данным пресс-службы МЧС, женщины находились вместе с группой, которая направлялась в район горы Казанский Камень и не была зарегистрирована. Во время подъёма на вершину начался снегопад, ухудшивший видимость, в связи с чем путешественники решили спускаться вниз.

Двум мужчинам и одной женщине удалось добраться до базы, а две туристки отделились от группы и пропали.

В поисковой операции принимают участие 26 человек, также задействованы 11 единиц техники, в том числе пять снегоходов.

«Спасатели на снегоходах обследуют маршрут возможного передвижения туристок», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, плохая погода пока не даёт воспользоваться вертолётом Ми-8, базирующимся в аэропорту Кольцово.

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