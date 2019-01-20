Директор отеля в Италии: россиянин погиб из-за шутки

https://news.ru/storage/news/d530d7601295f3fd345c06282ec73d43/384b88e4-04c9-4a8b-be9d-c7f868f7d313_850.jpg DanitaDelimont/Global Look Press

Стали известны подробности гибели российского туриста в итальянских Альпах. Тот разбился насмерть, упав с балкона отеля в Италии. Причиной стала неудачная шутка.

Как сообщил директор гостиницы Никола Детторин, трагедия произошла всего через пять минут после заселения постояльцев. Супружеская пара с группой друзей заняли три соседних номера на третьем этаже. Вскоре к стойке регистрации спустилась женщина, которая сообщила, что её муж упал с балкона.

«Как говорит женщина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении», — цитирует Детторино РИА Новости.

Сотрудники отеля прибыли на место ЧП спустя минуту, ещё через 20 минут приехали медики. Однако спасти жизнь россиянина так и не удалось. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался примерно через полчаса после падения.

Трагедия случилась в канун дня рождения мужчины, которому 20 января должно было исполниться 42 года.

Как ранее cообщал News.ru, турист погиб под окнами отеля на горнолыжном курорте Корвара. Это одно из популярных мест в итальянских Альпах.